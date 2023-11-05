السويسري جروس يوافق على تدريب الزمالك

تجرى اتصالات بين مسؤولي نادي الزمالك وعدد من المدربين ومنهم السيويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، لتولي المهمة الفنية لفريق الكرة.

وقال الإعلامي أمير هشام على قناة النهارهناك تواصلا بين إدارة نادي الزمالك والسويسري جروس

وتابع هشام ،أبدى جروس موافقته وطلب الحصول على مباريات الفريق الأخير، وهناك موافقة على تخفيض راتبه وسوف يتابع مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

وأضاف :جروس استفسر عن المسؤولين في الوقت الحالي، خاصةً أنه كان لديه مشاكل مع مرتضى منصور الرئيس السابق، وتم طمأنته، والمدير الفني حال حضوره سوف يتواجد بجهازه الفني بالكامل.