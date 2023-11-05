مصدر يكشف تطورات جديدة في أزمة فتوح وسبب ترك اللاعب معسكر الزمالك

ينوي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التقدم باعتذار لإدارة النادي والجهاز الفني بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد يوم الجمعة الماضي.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش عن تصريحات من مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح قائلًا: " فتوح يقر بخطأه في الخروج من المعسكر دون إذن وسيعتذر لإدارة نادي الزمالك على هذه الفعلة ".

وتابع حتحوت على عهدة المصدر: "فتوح تعب من تكرار الوعود دون تنفيذها، وحينما أبلغه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ليلة المباراة بعدم وجود أموال في النادي أثار الأمر غضبه وقرر ترك المعسكر دون إذن".

مضيفًا: " فتوح يعاني من ضائقة مالية شديدة وأبلغ النادي بطلباته أكثر من مرة سواء بخصوص مستحقاته القديمة أو بخصوص راتبه في العقد الجديد".

فتوح متمسك بالاستمرار مع الزمالك

وواصل المصدر: "فتوح متمسك بالاستمرار مع الزمالك وعلى استعداد أن يوقع على عقد بأي عدد من السنوات إذا تمت تلبية طلباته التي يعلمها النادي جيدا".

وأختتم المصدر حديثه: "سيجتمع أحمد فتوح مع مجلس الإدارة للمرة السادسة "والأخيرة" للتأكيد على مطالبه، فإذا وافقوا فهو جاهز للتوقيع، وإذا لم يوقعوا سيضطر للنظر إلى مصلحته الشخصية".