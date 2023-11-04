هل يرحل أوسوريو ؟.. متحدث الزمالك يوضح

كشف الإعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة رحيل المدير الفني للفريق الأول بعد سوء النتائج عقب الهزيمة التي تلقاها أمس من نادي زيد ضمن منافسات دوري النيل.

وقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت مع الإعلامي سيد علي، إنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص المدير الفني للفريق الأول.

وأضاف أن اجتماع مجلس الإدارة غدًا سيكون الملف الأساسي هو فريق الكرة، متابعًا "مجلس الإدارة هو من الجماهير وحاسس بهم ولا بد أن يكون هناك تقارير ومعلومات وبكرة سيكون هناك قرارات سترضي الجماهير".

واستطرد "القرارات أكيد ستكون في صالح الفريق، لو المدرب هيمشي سيكون هناك أسماء مطروحة لو فيه اتجاه لرحيل المدرب لن يعلن قبل أن يتم اتخاذ قرار".



وأردف "إحنا حريصين وكل الأمور تتخذ بموضوعية وبالتصويت وبعد سماع كل الآراء وليس اتخاذ قرارات بتسرع أو بالانفعالية السابقة".

وأكمل “القرارات ستكون ملبية لرغبات الجماهير لأننا حاسين بالجمهور وكل الغضب اللي عنده فيه كلام كتير لو اتقال قبل ميعاده يضر ولا يفيد ”.