الزمالك يعلن موعد حسم مصير أوسوريو وموقف تجديد فتوح

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، موعد حسم مصير المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وأحمد فتوح من تجديد التعاقد.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية "المجلس سيجتمع غدًا وكل الأمور سيتم طرحها بشأن ملف كرة القدم وموقف الجهاز الفني".

وأضاف "المجلس طلب تقريرًا عن الفريق، وحتى الآن لم تُصدر قرارات، غدًا سيتم الإعلان عنها وستكون مُرضية للجماهير، وكل ما يتردد في المواقع اجتهادات".

وعن موقف أحمد فتوح من تجديد التعاقد، أوضح متحدث الزمالك "لم تُعقد جلسة جديدة مع فتوح، لا زال هناك أمور تتم دراستها، وبالنسبة للعشرة لاعبين الذين ستنتهي عقودهم، ملفاتهم مفتوحة، المجلس يفحص كل لاعب فنيًا، ويتم النظر لملف رفع القيد في المقام الأول".

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادًا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.