وكيل "شباب أسيوط" يتابع البرنامج التدريبي "تصحيح الأفكار المغلوطة"

تابع الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط تنفيذ المعسكر التدريبي تصحيح الأفكار المغلوطة والذي تنفذة وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بمحافظات مصر

أشار جاد أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاستكمال معسكرات برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة لدى الشباب، والذي بدء بشهر مارس 2023 ويستمر لمدة عام. ويتم من خلاله تنفيذ عدد من المعسكرات التدريبية التي تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة. كما سيتم تأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

واضاف جاد أن البرنامج يستهدف تنفيذ 5معسكرات بمحافظة أسيوط بشهري أكتوبر ونوفمبر، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب " الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

والجدير بالذكر أن مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.

ياتي ذلك تحت رعايه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات د علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط،واشراف عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب.

جانب من البرنامج التدريبي "تصحيح الأفكار المغلوطة"

جانب من البرنامج التدريبي "تصحيح الأفكار المغلوطة"