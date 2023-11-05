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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني: موديست لاعب فاشل ويجب محاسبة المسؤول عن الصفقة

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفرنسي انتوني موديست ، أمر سئ وغير مفيد للفريق خلال المرحلة المقبلة.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" موديست صفقة فاشلة والتعاقد معه أمر غريب حقيقي، لأنه لاعب لا يستطيع اللعب مع النادي الأهلي ، ولا حتي فى الدورى المصرى.

وأضاف:" موديست فى كل المباريات مع النادي الأهلي لا يتحرك ولا يستطيع أن يجاري اللعب على الإطلاق ، وكل دقيقة له مع الأهلي أمر سئ.

وتابع:" لابد حساب من تعاقد مع موديست فى النادي الأهلي.

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