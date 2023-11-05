علاء عبد العال: بلحاج يمتلك مواصفات عبد الله السعيد والجونة جاهز لمباراة الأهلي

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، أنه سعيد بفوز فريقه اليوم أمام فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء كان قوي من جانب الفريقين.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سعداء فى الجونة بتحقيق الفوز الحمدلله على حساب فريق كبير مثل الداخلية ، ونسعي فى الفريق من أجل تحقيق مركز متقدم فى جدول الدوري لأننا نعمل وفقًا لذلك.

وعن تألق النجم المغربي أحمد بلحاج:" هو لاعب مغربي مميز وفرنا له مقومات النجاح والراحة النفسية بعد الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك التي كانت غير موفقة.

وأكمل:" أحمد بلحاج شبيه عبد الله السعيد ، وهو نسخة بالفعل من مواصفات عبد الله السعيد اللاعب الذي يستطيع صناعة وتسجيل الأهداف بكل سهولة.

وأتم: " فريق الجونة سيكون خصم صعب أمام الأهلي يوم 11 نوفمبر ، ومستعد بقوة لمباراة النادي الأهلي ، ومواجهة فى غاية الصعوبة وأنا أحب مواجهات الأهلي والزمالك.