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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء عبد العال: بلحاج يمتلك مواصفات عبد الله السعيد والجونة جاهز لمباراة الأهلي

علاء عبد العال
علاء عبد العال

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، أنه سعيد بفوز فريقه اليوم أمام فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء كان قوي من جانب الفريقين.

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بلحاج يقود هجوم الجونة أمام الداخلية بالدوري

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الجونة يفوز على الداخلية  في الدوري المصري

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سعداء فى الجونة بتحقيق الفوز الحمدلله على حساب فريق كبير مثل الداخلية ، ونسعي فى الفريق من أجل تحقيق مركز متقدم فى جدول الدوري لأننا نعمل وفقًا لذلك.

وعن تألق النجم المغربي أحمد بلحاج:" هو لاعب مغربي مميز وفرنا له مقومات النجاح والراحة النفسية بعد الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك التي كانت غير موفقة.

وأكمل:" أحمد بلحاج شبيه عبد الله السعيد ، وهو نسخة بالفعل من مواصفات عبد الله السعيد اللاعب الذي يستطيع صناعة وتسجيل الأهداف بكل سهولة.

وأتم: " فريق الجونة سيكون خصم صعب أمام الأهلي يوم 11 نوفمبر ، ومستعد بقوة لمباراة النادي الأهلي ، ومواجهة فى غاية الصعوبة وأنا أحب مواجهات الأهلي والزمالك.

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