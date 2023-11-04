الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخليج

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي

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بالأرقام.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر والخليج

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النصر يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول من تسديدة صاروخية، بينما سجل إيمريك لابورت الهدف الثاني من صناعة رونالدو.

بهذه النتيجة يواصل النصر مطاردة الهلال نحو صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 وبفارق 4 نقاط عن الزعيم ، في حين يحتل الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

ترتيب الدوري بعد فوز النصر على الخليج

وحافظ فريق الهلال على صدارته لجدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني بـ28، ويحل فريق التعاون ثالثًا بـ24 نقطة، بينما يأتي الفتح رابعًا بـ23 نقطة.

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