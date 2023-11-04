النصر يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

فاز فريق النصر على نظيره الخليج بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية النصر جاءت بتوقيع كريستيانو رونالدو وإيميريك لابورت.

بهذه النتيجة النصر يواصل مطاردة الهلال على القمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 وبفارق 4 نقاط عن الصدارة، في حين يحتل الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

ويقود كريسيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الخليج الذي يشهد أيضًا تواجد كل من ساديو ماني وغياب أندرسون تاليسكا بسبب إيقافه مواجهتين لحصولة على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية، وضم التشكيل كلا من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: عبدالله الخيبري – إيمرك لابورت – عبدالإلة العمري – اليكس تيليس.

في خد الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الخليج كل من راغد النجار وعبدالله مادو ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام وسامي النجعي وأيمن يحيي ومشاري النمر.

يحتل النصر المركز الثاني في الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يمتلك فريق الخليج 10 نقاط في المركز الخامس عشر من الترتيب.

يتواجد محمد شريف على رأس تشكيل الخليج لمواجهة النصر في بطولة الدوري والتي ضمت كل من فابيو مارتينيز واللاعب وو يونج جانج، وضك التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى مروان الحيدري، بالإضافة إلى محمد شريف ومحمد خبراني وليساندور لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري وايفو رودريجيز وفابيز مارتينيز ومنصور حمزي وسعيد آل حمسل و وو يونج جانج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الخليج أمام النصر كل من رائد ازيبي وعبدالله الشنقيطي وبندر المطيري وفواز الطريس وعارف آل حيدر وعبدالإلة هوساوي وعبدالله آل سالم وخالد السميري وحمد العبدان.

