بعائد 3%.. تفاصيل قرض البنك الزراعي لمبادرة تخريد السيارات

يعد البنك الزراعي المصري واحد من أهم البنوك المصرية التي تشارك في مبادرة "تخريد السيارات" إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا أو أكثر وإستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة من عوادم السيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار.



يوفر البنك الزراعي المصري فرصة لأي مواطن مصري باستبدال السيارة الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص بسيارة آخرى حديثة بقرض تمويلي بعائد 3 % وفقاًً لإشتراطات المبادرة ووضع البنك حد أقصى للتمويل يبلغ 450 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 7 سنوات حتى 10 سنوات.

مميزات مبادرة تخريد السيارات من البنك الزراعي

إمكانية تمويل أكثر من سيارة للعميل اعتبار مقابل التخريد مقدم للشراء تقسيط التأمين على الحياة تأمين شامل على السيارة بدون إثبات دخل لأصحاب سيارات الأجرة والميكروباص تمويل العملاء حتى سن 65 عامًا مع انتهاء مدة التمويل

المستندات المطلوبة للقرض التمويلي من البنك الزراعي: