بعد التثبيت.. الإدريسي للوفد رفع الفائدة آت ومتوقع بنسبة 1% بسبب التضخم

أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على أن قرار البنك الفدرالي بتثبيت سعر الفائدة سمح بحيز من التأجيل لقرار رفع أسعار الفائدة بجانب المركزي المصري مشيرًا بأنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة آجلًا أم عاجلًا إن لم يكن الإجتماع السابق فالإجتماع القادم.

أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة

وأضاف الإدريسي في حوار خاص للوفد بأن هناك أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أولهم التضخم لأن معدلات التضخم قائلًا.. "معدلات التضخم في الوقت الحالي معدلات غير مسبوقة لأننا بنشهد ارتفاعات مستمرة في معدلات التضخم وبالأخص التضخم الخاص بالسلع الأساسية والغذائية وكمان مع ارتفاع أسعار البنزين "المحروقات" وبالتالي سيؤثر على وجود موجة تضخمية جديدة".

الإدريسي من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 1%

وأوضح الخبير الاقتصادي بأنه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 1% خاصة بأن هناك اجتماع آخر للبنك المركزي المصري في شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا بأن من أسباب ارتفاع الفائدة في الفترة المقبلة منها احتواء التضخم وتقديم أسعار فائدة تنافسية تستطيع أن تجذب الاستثمارات الخاصة بالأدوات الدين الحكومي المستثمرين في أذون الخزانة والسندات.

وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي بأن البنك المركزي المصري لم يتسرع في ارتفاع أسعار الفائدة فقام بتأجيلها للفترة القادمة وربما يحدث أي جديد تجعله لا يرفع أسعار الفائدة.

وعن تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قال الدكتور علي الإدريسي "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".