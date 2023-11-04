السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يسجل ويضع النصر في المقدمة على الخليج بالشوط الاول

النصر والخليج
النصر والخليج

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف نادي النصر الوحيد بالشوط الأول في شباك نادي الخليج، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

رونالدو يتقدم للنصر على الخليج 

افتتح التسجيل لنادي النصر في شباك نادي الخليج كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 26 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس نادي الخليج.

سجل ساديو ماني هدف نادي النصر الأول في الدقيقة 9 لكن ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل على النجم السنغالي.

بدلاء النصر والخليج لحسم الشوط الثاني 

يمتلك النصر على مقاعد البدلاء كل من راغد النجار وعبدالله مادو ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام وسامي النجعي وأيمن يحيي ومشاري النمر، يمكنه حسم النتيجة وتأكيد الانتصار من خلالهم.

بينما يمتلك نادي الخليج على مقاعد البدلاء أمام النصر كل من رائد ازيبي وعبدالله الشنقيطي وبندر المطيري وفواز الطريس وعارف آل حيدر وعبدالإلة هوساوي وعبدالله آل سالم وخالد السميري وحمد العبدان، من اجل العودة في اللقاء.

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