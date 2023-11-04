«التعويم» يقفز بقيم تداولات البورصة خلال عام 2023

60.3% نسبة النمو

كشفت البيانات التى رصدتها «الكوربية» عن قيم التداولات بالبورصة خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023 تسجيل قفزات كبيرة فى إجمالى قيم التداولات للسوق الرئيسى «أسهم دون صفقات».

سجل الإجمالى خلال الفترة 445.1 مليار جنيه، مقابل 277.7 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق عليه 1-1-2022 إلى 31-10-2022، بنسبة زيادة بلغت 60.3%.. ويتوقع أن تزيد هذه النسبة أيضاً خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023.

كما رصدت البيانات أن المتوسط اليومى لقيم التداول بالسوق الرئيسى «دون صفقات» بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2023 نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه بالفترة نفسها المقابلة عام 2022.

كما بلغ إجمالى قيم التداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «أسهم دون صفقات» 3.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وذلك مقابل 2.4 مليار جنيه، بالفترة نفسها من عام 2022.

كما بلغ المتوسط اليومى لقيم التداول «سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من يناير إلى أكتوبر 2023 نحو 20 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه فى الفترة نفسها من يناير إلى أكتوبر 2022.

ساهمت عملية خفض قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية مقابل الدولار فى تدفق السيولة إلى البورصة، وتوجيه جزء كبير من التدفقات النقدية التى يمتلكها المستثمرون إلى سوق الأسهم، بهدف التحوط ضد التضخم، كون أن البورصة تعد الأداة المناسبة القادرة على الحفاظ على قيمة العملة المحلية.

تسعى إدارة البورصة برئاسة أحمد الشيخ على انتهاج استراتيجية احترافية، تهدف إلى تطوير سوق المال، والارتقاء بالعاملين به، بما يتلاءم مع سوق المال المصرى.