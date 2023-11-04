«مصر للمقاصة» تطلق خدمة «الموبايل أبلكيشن» لتعويض إيرادات فصل السندات وأذون الخزانة

150 ألف مستثمر مستفيد

علمت «الوفد» أن شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر تخطط لإطلاق خدمة «الموبايل أبلكيشن» مع مطلع العام القادم 2024، وذلك بهدف خدمة العملاء والمستثمرين بسوق المال، والمتعاملين مع الشركة، عند عمليات صرف الأرباح والكوبونات النقدية.

كما علمت «الوفد» أن الشركة تتجه إلى سرعة تنفيذ الخدمة، تيسيراً على العملاء، الراغبين فى الصرف من العملاء الذين يصل عددهم نحو 150 ألف عميل نشط، بالسوق، حيث يتاح لهم القدرة على إدارة حساباتهم بحرية كاملة لدى شركة مصر للمقاصة، وكذلك تخفيف عبء الانتقال من محافظاتهم إلى الشركة.

كما نجحت الشركة فى تنشيط نظام التوقيع الإلكترونى، والذى حقق توسعا وانتشارا فى كافة المحافظات.

وتسعى شركة مصر للمقاصة إلى العمل على إيجاد البدائل الملائمة، التى تحقق عوائد كبيرة، من شأنها تعويض تراجع موارد الشركة، بعد فصل أذون الخزانة، والسندات، وتحويلها إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، وهو الأمر الذى معه قد تتراجع إيرادات شركة مصر للمقاصة، وبالتالى تؤثر على أرباحها.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتباكا فى شركة مصر للمقاصة، نتيجة مخالفات تسببت فى استقالة خالد راشد العضو المنتدب للشركة من منصبه مؤخرا، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024، وهو ما دفع الرقابة المالية للتدخل، لتصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث انظمة الربط بين كافة الأنشطة بالشركة بما يحقق السلامة فى قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين فى أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.