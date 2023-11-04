إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على أتلانتا ويعزز صدارتة للدوري الإيطالي
حقق إنتر ميلان فوزًا هامًا على نظيره أتلانتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جيويس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي .
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سجل التركي هاكان تشالهان أوغلو هدف التقدم لصالح إنتر ميلان من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 40 .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان على نظيره أتلانتا بهدف دون رد .
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بصناعه هنريك مخيتتريان في الدقيقة 57 .
وقلص سكاماكا هدف تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول بصناعه لوكمان في الدقيقة 62 .
تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة أتلانتا
في حراسة المرمي سومير
في خط الدفاع بافارد - أتشيربي - دي فري - دومفريس –
في خط الوسط باريلا - كالهانجولو - ميختريان –
في خط الهجوم ديماركو - تورام - لاوتارو مارتينيز.
تشكيل أتلانتا الرسمي لمباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
في حراسه المرمي موسو –
في خط الدفاع سكالفيني - ديميستي - كولاسيناك - زاباكوستا
في خط الوسط - دي رون - إيدرسون - روجيري –
في خط الهجوم كوبمينيرز - لوكمان - ساكاماكا.
ليطلق حكم المباراة صافر نهاية اللقاء بفوز إنتر ميلان على أتلانتا بهدفين مقابل هدف واحد
بهذه النتيجة ، رفع إنتر ميلان من رصيده عند النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ،بينما توقف رصيد أتلانتا عند النقطة 19 محتلا المركز الخامس.