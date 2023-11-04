السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تورام يقود تشكيل إنتر ميلان الرسمي أتالانتا في الدوري الإيطالي

تورام
تورام

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة أتلانتا  مساء اليوم السبت على ستاد جيوس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي .

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة أتلانتا

في حراسة المرمي سومير

في خط الدفاع بافارد - أتشيربي - دي فري - دومفريس –

في خط الوسط باريلا - كالهانجولو - ميختريان –

في خط الهجوم ديماركو - تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أتلانتا  الرسمي لمباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسه المرمي موسو –

في خط الدفاع سكالفيني - ديميستي - كولاسيناك - زاباكوستا

في خط الوسط - دي رون - إيدرسون - روجيري –

في خط الهجوم كوبمينيرز - لوكمان - ساكاماكا.

موعد مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة إنتر ميلان و أتلانتا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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