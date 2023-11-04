السنيورة: حزب الله يستغل إرهاق إسرائيل ويشتتها عن غزة (فيديو)

قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن أغلب القوى التي تتدخل في شأن ما يجري في غزة ولبنان والمنطقة لا تريد توسيعا لإطار الحرب.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة “تن” اليوم السبت، أن لبنان يخاف من الانجرار في هذه الحرب، مشيرا إلى أن خطاب حسن نصر الله يوضح مساندة لبنان لقضية فلسطين وغزة المحقة، مبينا اشتراكه في حرب الثامن من أكتوبر، مع احترام قواعد الاشتباك.

وأكد أن سقوط 50 شخصا من حزب الله خلال الاشتباكات هو أمر طبيعي، وفسر قول نصر الله بأن الخيارات مفتوحة، بأنه منوط بأمرين، فالأمر الأول هو تطورات الحرب على غزة وما ينجم عن ذلك، والأمر الثاني هو احتمال أن تبالغ إسرائيل في الهجوم على لبنان.

حزب الله لا يريد التورط في حرب غزة

وأشار السنيورة إلى أن هناك رغبة في عدم التورط، مؤكدا أن نصر الله يراهن على أمرين، فالأول هو أن إسرائيل متعبة وتشتيت قواها وانشغالها بالجهة الشمالية، والثاني هو تطور الرأي العام الدولي.

وأضاف ان القضية الفلسطينية غير قابلة للتهجير أو البيع، وهي قضية شعب يبحث عن هويته وأرضه، وعن إمكانية أن يستعيد حقه كإنسان.

قصف مبتادل بين حزب الله وإسرائيل

وفي سياق متصل، استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، السبت: "رصدت خلال الساعة الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يقصف الجيش الإسرائيلي حاليًا أهدافًا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله، في أول ظهور له منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تلاه من غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.

وقال نصر الله، الجمعة، إن الحزب منخرط بالفعل في قتال غير مسبوق عبر الحدود مع إسرائيل، وهدد بمزيد من التصعيد مع تواصل الحرب منذ 4 أسابيع بين إسرائيل وحماس.