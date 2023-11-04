بمشاركة محمود تريزيجيه.. طرابزون سبور يمنع فنربخشة من صدارة الدوري التركي

نجح طرابزون سبور الفوز على نظيره فنربخشة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد شكري سراج أوغلو ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري التركي .

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وبدأمحمود تريزيجيه لقاء فنربخشة على دكة البدلاء ولم يبدأ أساسيًا في اللقاء.

سجل بول أونواتشو الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 10 بصناعه فيسكا .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون سبور على نظيره فنربخشة بهدف دون رد .

في الشوط الثاني سجل بيرات أوزديميير الهدف الثاني في الدقيقة 46 وضعف نتيجة المباراة من خلال اللاعب نيكولاس بيبي أحرز الهدف الثالث بصناعه عبد القادر عمر .

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء خلال أحداث المباراة لصالح فنربخشة في الدقيقة 59 ، وسجل هدف الفارق والأول من خلال اللاعب دوشان تاديتش في الدقيقة 61 .

أجري مدرب طرابزون سبور تغير بخروج نيكولاس بيبي ونزول محمود تريزيجية في الدقيقة 62 .

وحصل لاعب فنربخشة إسماعيل بوكسك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 .

وحصل فنربخشة على ركلة جزاء الثانية في اللقاء وسجلها دوشان تاديش في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز طرابزون سبور على نظيره فنربخشة 3 أهداف مقابل هدفين .

وعزز طرابزون سبور من رصيده عند النقطة 19 محتلا المركز الرابع برصيد 19 نقطة ،فيما توقف رصيد فنربخشة30 محتلا المركز الثاني .