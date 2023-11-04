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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة محمود تريزيجيه.. طرابزون سبور يمنع فنربخشة من صدارة الدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

نجح طرابزون سبور  الفوز على نظيره فنربخشة 3 أهداف مقابل هدفين  في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد شكري سراج أوغلو ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري التركي .

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وبدأمحمود تريزيجيه لقاء فنربخشة على دكة البدلاء ولم يبدأ أساسيًا في اللقاء.

سجل بول أونواتشو الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 10  بصناعه فيسكا .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم  طرابزون سبور على نظيره فنربخشة بهدف دون رد .

في الشوط الثاني سجل بيرات أوزديميير الهدف الثاني  في الدقيقة 46 وضعف نتيجة المباراة من خلال اللاعب نيكولاس بيبي أحرز الهدف الثالث  بصناعه عبد القادر عمر .

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء خلال أحداث المباراة لصالح فنربخشة في الدقيقة 59 ، وسجل هدف الفارق والأول من خلال اللاعب دوشان تاديتش في الدقيقة 61 .

أجري مدرب طرابزون سبور  تغير بخروج  نيكولاس بيبي ونزول محمود تريزيجية في الدقيقة 62 .

وحصل لاعب فنربخشة إسماعيل بوكسك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 .

وحصل فنربخشة على ركلة جزاء الثانية في اللقاء  وسجلها دوشان تاديش في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز   طرابزون سبور   على نظيره فنربخشة 3 أهداف مقابل هدفين .

وعزز طرابزون سبور من رصيده عند النقطة 19 محتلا المركز الرابع برصيد 19 نقطة ،فيما توقف رصيد فنربخشة30 محتلا المركز الثاني .

 

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