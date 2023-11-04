وزير الريادة الفلسطيني يكشف: تهجير 1.5 مليون من منازلهم في غزة

أكد أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة، مشددًا على أن هناك العديد من الأبنية السكنية التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، موضحًا أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشار إلى أن هناك مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت.

وأوضح أن الأحداث الأخيرة في غزة بمثابة مثال حي على كيفية قيام الضغط العام والدعوة من خلال منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام بإشعال حركة عالمية، وبينما اجتمع الناس من جميع مناحي الحياة، كان مطلبهم الجماعي واضحًا وهو إعادة الوصول إلى الإنترنت والاتصالات إلى غزة، منوهًا بأن الضغط المتولد من خلال الحملات والعرائض عبر الإنترنت والتصميم الثابت لعدد لا يحصى من الأفراد، لعب دورا محوريا في زيادة الوعي بالأهمية الحاسمة لشبكات الاتصالات، ما يؤكد ضرورة إبقاء العالم مطلعا على الوضع على الأرض.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في غزة فوق رءوس ساكنيها، بالتزامن مع كلمة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في اجتماع عمان.

وأدى القصف إلى وقوع عدد من الشهداء الذين وصلوا لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما يحمل الفلسطينيون المجتمع الدولي المسئولية بشكل كامل عن العنف وقتل المدنيين.

وعقد وزير خارجية أمريكا مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا حول تطورات غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وتدين استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن أمريكا تعمل لضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.