السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الريادة الفلسطيني يكشف: تهجير 1.5 مليون من منازلهم في غزة

أسامة السعداوي وزير
أسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني

أكد أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة، مشددًا على أن هناك العديد من الأبنية السكنية التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، موضحًا أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل.

 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

txt

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين في قطاع غزة

txt

الاحتلال يكثف غاراته على المنازل في غزة وسقوط شهداء

وأشار إلى أن هناك مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت. 

وأوضح أن الأحداث الأخيرة في غزة بمثابة مثال حي على كيفية قيام الضغط العام والدعوة من خلال منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام بإشعال حركة عالمية، وبينما اجتمع الناس من جميع مناحي الحياة، كان مطلبهم الجماعي واضحًا وهو إعادة الوصول إلى الإنترنت والاتصالات إلى غزة، منوهًا بأن الضغط المتولد من خلال الحملات والعرائض عبر الإنترنت والتصميم الثابت لعدد لا يحصى من الأفراد، لعب دورا محوريا في زيادة الوعي بالأهمية الحاسمة لشبكات الاتصالات، ما يؤكد ضرورة إبقاء العالم مطلعا على الوضع على الأرض.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في غزة فوق رءوس ساكنيها، بالتزامن مع كلمة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في اجتماع عمان. 

وأدى القصف إلى وقوع عدد من الشهداء الذين وصلوا لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما يحمل الفلسطينيون المجتمع الدولي المسئولية بشكل كامل عن العنف وقتل المدنيين.

وعقد وزير خارجية أمريكا مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا حول تطورات غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وتدين استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن أمريكا تعمل لضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

مواد متعلقة

اللواء محمد الغباري: اليهودية ليست دين لكنها جنس

سمير فرج: مصر المحرك لكل ما يحدث في المنطقة الآن

اجتماع عمّان حول تطورات غزة.. حضور أمركي ودور مصري مهم

سامح شكري: نرفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة

وزير خارجية الأردن: العدوان على غزة لن يضمن أمن إسرائيل

وزير الخارجية الأردني: نرفض التوصيف الإسرائيلي بـ"الدفاع عن النفس".. حرب غزة كارثة

وزير الخارجية الأمريكي: صور طفلين في غزة تحت الركام أثر بي شخصيًا

وزير الخارجية الأمريكي: نشكر مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة
الجريدة الورقية