السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بينهم قائد سرية

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 

 

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من جنوده شمال قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.

 

وأضاف المتحدث أن جنديين اثنين أحدهما في دورية جفعاتي والثاني في الكتيبة 931 من لواء ناحال، أصيبا بجروح خطيرة في معارك مختلفة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.

 

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى وهم، الرائد يهودا ناتان كوهين 25 عاما من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي والرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عاما من شيلو في دورية جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات، في دورية جفعاتي، والرائد ليئور أرازي 25 عاما من جفعات حاييم ايهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ.

 

وأكد الجيش في بيانه أنهم لقوا جميعا مصرعهم في معركة شمال قطاع غزة.

 

وتظاهر الآلاف اليوم السبت في برلين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر.

وقالت ناطقة باسم الشرطة في المكان نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون. وساد الهدوء مع بداية التجمع. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها أنقذوا غزة وأوقفوا الإبادة وقف إطلاق النار، بحسب فرانس برس.

 

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