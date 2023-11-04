الاحتلال يكثف غاراته على المنازل في غزة وسقوط شهداء

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في غزة فوق رءوس ساكنيها، بالتزامن مع كلمة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في اجتماع عمان.

وأدى القصف إلى وقوع عدد من الشهداء الذين وصلوا لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما يحمل الفلسطينيون المجتمع الدولي المسئولية بشكل كامل عن العنف وقتل المدنيين.

وعقد وزير خارجية أمريكا مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا حول تطورات غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وتدين استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن أمريكا تعمل لضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

مشهد وصور طفلين فلسطينيين تحت الركام أثر بي

وتابع: "مشهد وصور طفلين فلسطينيين تحت الركام أثر بي شخصيًا"، مؤكدًا أن الأونروا فقدت 77 من أطقمها في هذه الحرب وهم يعيشون صدمة الخطر الدائم، موضحًا أنه تحدث مع القادة الإسرائيليين حول ما يجب تحقيقه مهتمون حول عدم إزدياد أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة بشكل عاجل، يجب أن نعمل لتحقيق السلام الدائم والعاجل في المنطقة.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الأردن ومصر شاريكان منذ العقود الماضية لجل الاستقرار والسلام للشرق الأوسط، مشددًا على أن القوى تتشارك لإنهاء هذا الصراع في المنطقة وإحلال السلام الدائم.