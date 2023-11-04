أكفان الفلسطينيين على شواطئ البرازيل دعماً للقضية ومطالبة بوقف الحرب

مظاهرات غاضبة فى العالم.. وأمريكيون يمنعون سفينة محملة بالأسلحة من المغادرة

انطلقت مسيرات احتجاجية داعمة لفلسطين، فى عدة مدن أمريكية وأوروبية مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. واعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية فى ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو عدة محتجين وهم يتسلقون سلماً على متن السفينة «إم فى كيب أورلاندو»، فى محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة «الجبناء».

وهتف النشطاء «جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية»، وذلك بسبب دعم الرئيس الأمريكى لإسرائيل.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت فى طريقها إلى مدينة تاكوما فى ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية الكبيرة من مغادرة شمال كاليفورنيا، حيث قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية، وسط الحرب المستمرة فى غزة ضد حماس.

وانطلقت مظاهرات حاشدة مليئة بالرمزية فى البرازيل رفضاً للاحتلال الإسرائيلى ما يقوم به من عدوان وإبادة جماعية ووحشية فى غزة المحاصرة وقام برازيليون بمظاهرة تضامنية على الشاطئ بوضع أكفان ملفوفة بالإعلام الفلسطينية.

وكتب المتظاهرون لافتة كبيرة تساءلت عن سبب المجازر التى يلاقيها الفلسطينيون ولماذا يقتلون؟. واعتقلت الشرطة البريطانية شخصين خلال اعتصام فى محطة «كينجز كروس» فى لندن بعدما تم حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وقال وزير النقل البريطانى مارك هاربر إنه أصدر أمراً للسماح للشرطة بوقف المظاهرة بموجب الفقرة «14 أ» من قانون النظام العام لعام 1986.

وأظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «إكس»، تويتر سابقاً رجلاً ملفوفاً بالعلم الفلسطينى وكان يصيح «فلسطين حرة» بينما يقتاده ثلاثة من رجال الشرطة بعيدا عن المحطة، فيما أعلنت الشرطة البريطانية عن جلب حوالى 1900 رجل إضافى، من أغلب أنحاء لندن وقوات أخرى بالمملكة المتحدة، للمساعدة فى التعامل مع الأحداث.

وشارك حوالى 3 آلاف شخص فى مظاهرة بمدينة إيسن الألمانية احتجاجاً على الحرب فى غزة، وقد شهدت المظاهرة رفع العديد من اللافتات الإسلامية ومنها المسجد الأقصى.

وشهدت العاصمة الإيطالية روما مسيرة تضامنية شارك فيها مئات الأشخاص الذين طالبوا بوقف استهداف المدنيين فى غزة. وأظهرت فيديوهات مسيرات احتجاجية واسعة، فى النمسا والدنمارك والسويد، شارك بها المئات الذين هتفوا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

وشهدت مدينة برشلونة الإسبانية اعتصاماً واسعاً بدعوة من منظمات التضامن مع فلسطين والجالية الفلسطينية لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتنديداً بالصمت الدولي.

بينما وقف الإعلام الغربى المضلل المنحاز ضد الشعوب الحرّة وإرادتها فى التعبير عن تضامنها ودعمها لقضية فلسطين؛ القضية العالمية الرئيسية التى تناصرها اليوم كافة شعوب العالم.