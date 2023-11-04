عودة لاعبي الزمالك للتدريبات غدًا استعدادًا لـ بيراميدز

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تصحيح المسار خلال المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي بدلا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

في سياق متصل، شهدت مواجهة الزمالك أمام زد، بالأمس الجمعة، غياب جناح الفارس الأبيض مصطفى شلبي، بعد الكدمة القوية في قدمه التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، خل الجولة الماضية، بينما تعرض للنتيجة ذاتها أمام إنبي في الجولة قبل الماضية.

ويخضع مصطفى شلبي لاختبار طبي خلال مران الغد لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في ظل معاناته من اصابة قوية بكدمة في القدم.

في سياق متصل، أوضح عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، من مواجهة زد بالأمس، بعد تركهم معسكر الفريق.

ووفقًا للمعلومات الواردة لجريدة "الوفد" من نادي الزمالك فإن مجلس الادارة برئاسة حسين لبيب الأن هو توقيع عقوبات مضاعفة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب ترك معسكر مباراة زد.

وأشار المصدر إلى أن مسألة استبعاد الثلاثي من المباريات المقبلة جاءت بقرار من الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

وشدد المصدر على أن ادارة النادي لن تتعجل في الاطاحة بأوسوريو لحين تسوية مستحقاته والشرط الجزائي لتفادي شكوى المدرب ضد النادي في الفيفا، بجانب الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة.

كما أن هناك تفكير من الجهاز المعاون في تقديم استقالة بعد مباراة بيراميدز لرفع الحرج عن إدارة النادي.