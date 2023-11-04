السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الزمالك تفزن على سبورتنج

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 25/26 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز .

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يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره سموحة بنتيجة 26/27 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره  البنك الأهلي   بالجولة السادسة من الدور ذاته، الجمعة المقبل في تمام الرابعة عصرا بملعب الأخير .

ويقود الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك: أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدربا عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.

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