السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع

غزة
غزة

 

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع.

 

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السفراء الأفارقة في نيويورك يدعمون جوتيريش بعد تصريحاته عن غزة

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جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة

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جوتيريش يستنكر التصعيد الإسرائيلي ويدعو لهدنة إنسانية بغزة

وجدد جوتيريش مناشداته لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وطالب بضرورة ضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة في غزة.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح.


وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

 

 

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