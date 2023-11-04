الكشف على 1230 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الصفيين بكفر شكر

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الصفيين التابعة لكفر شكر، يومي الجمعة والسبت 3 و 4/ 11/ 2023م، وتم الكشف خلالها علي١٢٣٠ مواطنًا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان -رمد- تنظيم أسرة - جلدية )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.