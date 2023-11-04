وكيل الوزارة يطمئن على سير العمل بمستشفي بهتيم المركزي

أجرى الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبي، زيارة مفاجئة لمستشفي بهتيم المركزي، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والعيادات الخارجية، لمتابعة سير العمل .

وأكد ضرورة تواجد الفريق الطبي سواء التمريض أو الأطباء كلا في مكان عمله بالاستقبال والعيادات الخارجية قبل التاسعة صباحاً، مشددًا على سرعة التخلص من الكهنة الموجودة بالمستشفي.

ولفت إلى ضرورة تفرغ الفريق الطبي المختص بالعمليات الجراحية تفرغاً تاما ، وعدم العمل بالعيادات الخارجية، مشيرًا إلى البدء في إجراء العمليات الجراحية مبكراً قبل التاسعة صباحاً ، وأوصي أيضاً أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارج المستشفي بمبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار ، واستغلال امكانيات المستشفي بالمشاركة في المبادرة سواء في الجراحات الدقيقة أو جراحات العظام.

وتفقد الدكتور وكيل الوزارة قسم الكلي، واطمئن على المرضي وعن مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وعن مدي توافر الأدوية والمستلزمات، حيث أبدي المرضي عن خالص شكرهم للطاقم الطبي وأشادوا بجودة الخدمة الطبية بالمستشفي.

وشدد وكيل الوزارة، على سرعة الانتهاء من خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوي ، وزيادة السعة الاستيعابية لها من ١٤ إلي ٢٠ وحدة غسيل كلوي تخفيفاً عن المرضي..

وقام بإعادة ترتيب وتنسيق وحدة الحضانات بما يتلاءم مع معايير السلامة العامة للأطفال المبتسرين ، وبما لا يخل بالمصلحة العامة.

ووضع خطة لعمل تسويق لوحدة الحضانات بما يتناسب مع اشغالها ، ووضع أيضاً خطة تطوير قصيرة المدي لمحاولة الاستفادة من الحضانات الموجودة بالفعل وزيادة مساحة وحدة الحضانات بضم غرفتين متواجدتين أمامها لها.

وتفقد وكيل الوزارة أيضا قسم العناية المركزة وأشاد بسير العمل كما تم ترتيب وتنسيق الغرف الخارجية لوحدة العناية المركزة، رافق وكيل الوزارة أثناء جولته د. يوسف عرابي القائم بأعمال مدير الطوارئ والرعاية العاجلة ، ود. مروه عبد الفتاح مدير المستشفي.

جاء ذلك بناءاً علي تعليمات ا.د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة سير العمل داخل مستشفيات المحافظة ، ومحاولة الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية...