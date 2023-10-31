الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

السفراء الأفارقة في نيويورك يدعمون جوتيريش بعد تصريحاته عن غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال السفير أسامة عبدالخالق رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجموعة السفراء الأفريقيين في الأمم المتحدة بنيويورك أصدرت بيانًا مشتركًا باسم دعم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. 


أعربت فيه مجموعة الأفريقية للسفراء في نيويورك عن قلقها العميق إزاء الاتهامات العبثية والتصريحات التحريضية التي أطلقها الممثل الدائم لإسرائيل ضد الأمين العام للأمم المتحدة. 

 التخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة


وأكدت  المجموعة عن تقديرها للأمين العام أنطونيو جوتيريش وللدور الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها في التخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.


وأعربت عن تعازيها العميقة لموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة أثناء أداء واجباتهم. 


وشددت  عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وثقتها في قدرته على توجيه المنظمة في هذه الأوقات المضطربة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوطيد السلام والأمن وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. ميثاق الأمم المتحدة.

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