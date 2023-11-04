محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن المدرب بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة النصر، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الاول بارك، في غطار مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2023 – 2024.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة النصر

يتواجد محمد شريف على رأس تشكيل الخليج لمواجهة النصر في بطولة الدوري والتي ضمت كل من فابيو مارتينيز واللاعب وو يونج جانج، وضك التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى مروان الحيدري، بالإضافة إلى محمد شريف ومحمد خبراني وليساندور لوبيز وبيدرو ريبوتشو وخالد ناري وايفو رودريجيز وفابيز مارتينيز ومنصور حمزي وسعيد آل حمسل و وو يونج جانج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الخليج أمام النصر كل من رائد ازيبي وعبدالله الشنقيطي وبندر المطيري وفواز الطريس وعارف آل حيدر وعبدالإلة هوساوي وعبدالله آل سالم وخالد السميري وحمد العبدان.

بينما بدأ نادي النصر مواجهة الخليج بتشكيل ضم كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: عبدالله الخيبري – إيمرك لابورت – عبدالإلة العمري – اليكس تيليس.

في خد الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.