السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

آلاف المتظاهرين لدعم
آلاف المتظاهرين لدعم غزة

 

تظاهر الآلاف اليوم السبت في برلين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يرزح تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر.

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وقالت ناطقة باسم الشرطة في المكان نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون. وساد الهدوء مع بداية التجمع. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها أنقذوا غزة وأوقفوا الإبادة وقف إطلاق النار، بحسب فرانس برس.

 

ووضع متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين «حرروا فلسطين». ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار «الدفاع عن الحقوق الأساسية الديمقراطية: حرية التعبير أيضا للفلسطينيين».

 

 مشاركة نحو ألفي شخص

وتوقع المنظمون مشاركة نحو ألفي شخص، لكن قوات الأمن قدرت أن العدد قد يصل إلى عشرة آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا مواجهات عنيفة أحيانا بين المشاركين فيها وقوات الأمن. وأبدت الشرطة خشيتها من توترات جديدة تتخلل تظاهرة السبت، وخاصة بعدما حظرت  السلطات رسميا الخميس جميع الأنشطة المرتبطة بحماس وبجمعية «صامدون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح.


وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

 

 

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