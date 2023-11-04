علي جمعة يعلن تكفل "مصر الخير" بتوفير خدمات لمرافقي المصابين من غزة

أعلن فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عن قيام المؤسسة بتوفير كل خدمات الإعاشة لمرافقي الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات شمال سيناء بعد نقلهم عبر معبر رفح البري، بالتنسيق الكامل مع محافظة شمال سيناء وذلك استمراراً لجهود مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير وقلب كل مصري، وأنها قضيتنا الأولى منذ قديم الأزل، ولن نتركها نحن ولا أبنائنا ولا أحفادنا مشيراً إلى أن موقف مصر مشرف باعتراف العالم كله.

ووجه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتجميع وتوحيد وتكثيف المساعدات المصرية الموجهة للشعب الفلسطيني وتنسيق وتسهيل عملية دخولها عبر معبر رفح رغم كل التحديات.

وأشار، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" في طليعة المؤسسات التي بادرت بتقديم كل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والإغاثية لدعم ومساندة أهالينا في فلسطين.

وأوضح أن المؤسسة سيرت الشاحنات والقوافل الإغاثية إلى أهالينا بفلسطين وفقاً لدعم ورؤية الدولة المصرية باعتبار مؤسسة مصر الخير المؤسسة الوحيدة التي لها مكتباً تنفيذياً في شمال سيناء كما أنها أحد أذرع الدولة المساهمة في عمليات التنمية بأرض الفيروز، موضحاً أنه استكمالاً لجهود المؤسسة لدعم ومع بدء دخول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح تم التنسيق مع محافظة شمال سيناء وتم إسناد توفير كل خدمات الإعاشة لمرافقي الجرحى والمصابين في أماكن الإقامة التي وفرتها لهم المحافظة إلى مؤسسة مصر الخير حيث سمحت السلطات المصرية بدخول مرافق لكل مصاب.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة حريصة أن تكون في الصفوف الأولى لمساندة الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول لتصاعد الأحداث بالقطاع حيث تعمل قطاعات المؤسسة ليل نهار من أجل توفير كافة الاحتياجات من المساعدات والإغاثات من المواد الغذائية الشاملة والمستلزمات الطبية والعلاجية حيث تم تسيير قوافل إغاثية من المؤسسة ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصلت لعدد 245 طنا من المواد الإغاثية الأساسية المختلفة مضيفاً أن المؤسسة ستواصل جهودها لتوفير أكبر دعم ممكن تحت إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث إن المساعدات التي تم إرسالها من المجتمع المدني المصري تؤكد معدن المصريين في مساندة أهالي قطاع غزة.

وأكد أن المؤسسة لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وفقاً لرؤية الدولة المصرية وجهودها وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي.