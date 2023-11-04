بعد 20 سنة تعاون.. هل فسخ عمرو دياب عقده مع بيبسي بسبب غزة؟

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الفنان عمرو دياب قام بفسخ عقده مع شركة بيبسي بالإضافة إلى تحمله جميع نفقات الشرط الجزائي الناتج عن فسخ التعاقد، ورجح البعض أن السبب يرجع إلى الأحداث التي تحدث في غزة.

عمرو دياب وبيبسي

حقيقة فسخ عمرو دياب مع بيبسي

تداول الجماهير أنباء بأن الهضبة عمرو دياب فسخ عقده مع شركة بيبسي، والأمر الذي سبب فرحة كبيرة لمحبي النجم ومؤيدين مقاطهة المنتجات التي تمول الكيان الصيوني، دون أي مصدر يؤكد صحة المعلومة.

ولكن هذه المعلومة مجرد شائعة ليست أكثر، والصح أن عمرو دياب لم يفسخ عقده مع شركة بيبسي ولكن أجل كل الإعلانات والحفلات، وقرر عدم إحياء الأفراح بشكل كامل هذه الفترة احترامًا لشهداء غزة.

عمرو دياب وبيبسي

عمرو دياب وبيبسي

مواقف عمرو دياب في دعم القضية الفلسطينية

بعد أحداث 7 أكتوبر، أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وأهالى غزة، وذلك بعد أن قرر تأجيل حفل جديد له كان من المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا بالإمارات، الماضي، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكن قام الفنان بتغير صورة حسابه الرسمي إلى العلم الفلسطيني، تضامنًا مع أهالي غزة بعد استشهاد آلاف المواطنين في القصف المستمر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن عمرو دياب التبرع لصالح جمعية الهلال الأحمر بمبلغ 5 ملايين جنيه، دعمًا لأهالي غزة، موجهًا رسالة شكر لجميع المتطوعين والقائمين على كل المبادرات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني في محنتهم.

عمرو دياب

جنا عمرو دياب: ما يحدث في فلسطين هو ظلام طغى

كتبت جنا عمرو دياب رسالة طويلة باللغة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أعلنت فيها عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأدانت الكيان الصهيوني بالأعمال غير الأخلاقية التي تحدث الآن في غزة وقالت كالأتي :" أنا لست سياسية ولست صحفية، أنا إنسانة لديّ مشاعر وأعي وأفهم الخطأ من الصواب، لدي أصدقاء فلسطينيون، وأستقي معلوماتي عن القضية الفلسطينية منهم. ما يحدث في فلسطين منذ سنوات هو ظلام طغى على الفلسطينيين".

جنا عمرو دياب

وتابعت حديثها :" غزة تتعرض الآن للقصف كل يوم، والأبرياء يُقتلون بسبب قضية لم تُحل منذ 1948، ما يحدث في غزة خطأ، وأنا أقف مع جميع المدنيين، أنا لا أخشى التحدث عما هو خطأ أهتم بالشعب الفلسطيني، وتؤلمني الصورة التي تصدرها وسائل الإعلام عن العرب والحياة العربية".

ووأضافت : "العرب ليسوا إرهابيين، بل هم أناس طيبون وعاطفيون، أدعو الجميع إلى الصلاة من أجل المصابين وإيقاف شلال الدماء، شاهدوا لقاء باسم يوسف وبريس مورغان، وحياة العرب لا تقل أهمية عن أي حياة أخرى لن يتم إسكاتنا".