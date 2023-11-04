فحص 885 في قافلة جامعة الزقازيق بقرية الحبش

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم أعمالها بالكشف على 885 حالة من أهالى قرية الحبش مركز الإبراهيمية بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية.

وبدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٧٦٥ حالة في ٧ تخصصات طبية وهي (الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر، الأطفال، المخ والأعصاب، طب الأسرة )، بالإضافة إلى ١٢٠ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

وقامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية التعامل مع المرض وطرق التغذية السليمة لمريض السكر والضغط، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن صناعة الاكسسوار وطرق الاستفادة من بقايا الأقمشة القديمة وإعادة تدويرها.

وأرسلت مديرية الأوقاف واعظا دينيا وإلقاء ندوة توعوية بعنوان (وتعاونوا علي البر والتقوى)، وقاموا بالرد خلالها على العديد من الأسئلة، وعقدت كلية الزراعة ندوة عن التكامل الغذائى لأطفال المدارس وتنويع عناصر الغذاء المختلفة اللازمة لنمو الأطفال.