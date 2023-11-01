إنتر ميامي الأمريكي يُعلن إلغاء جولته بالصين

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ، إلغاء جولته المقررة بدولة الصين ، دون الإفصاح عن الأسباب.

وأصدر النادي الأمريكي بيان رسمي قال فيه : "طموح إنتر ميامي لا يزال يتمثل في توسيع نطاق انتشاره العالمي من خلال اللعب أمام جماهير رائعة حول العالم، ومن المقرر أن يواصل النادي استكشاف الفرص في المستقبل لتحقيق هذا الهدف".



كان نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم في صفوفه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، سبق وأن فاز أخيرًا بلقب كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، قد أعلن عن تنظيم جولة كانت ستأخذه إلى الصين في نوفمبر الجاري على أن تتخلل الجولة مواجهات ودية.

وكانت المباراة الأولى للفريق الأمريكي أمام فريق كينجداو هاينيو يوم 5 نوفمبر، والثانية ضد شينجدو رونجشينج الثامن نوفمبر.

ميسي ورئيس برشلونة ..

ونفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، ما تم تداروله بشأن اجتماعه مع خوان لابورتا خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وشهد تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

يأتي ذلك ، بعدما أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إكس"، أن خوان لابورتا شكر ليو على كلماته، واجتمع الاثنان لتحديد أفضل موعد ممكن للتكريم.

قبل أن يعود اللاعب الأرجنتيني لنشر الخبر مجددًا عبر "إنستجرام" مصحوبا برمز تعبيري لوجه بأنف طويل، معلقًا عليه: "أنت تكذب، مرة أخرى...".