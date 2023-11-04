حلوى الموت بالمرج.. مصدرها مجهول وسكان المنطقة في حالة ذعر

فى أحد شوارع المرج، كان هناك مصنع صغير لتصنيع الحلوى مملوكًا لرجل يدعى "محمد" والذي يرغب في تحقيق أرباح كبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة الناس.

بدأ محمد في شراء مواد غذائية مجهولة المصدر وبأسعار رخيصة ويعلم أن هذه المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لكنه لم يهتم و يعتقد أنه يمكنه تصنيع الحلوى منها وبيعوها للمواطنين دون أن يلاحظوا الفرق.

أصيب أحد المواطنين بالتسمم من تلك الحلوي فقام المتضرر بإبلاغ عدد من الناس فكانوا قلقين بشأن سلامة الطعام الذي يتناولونه وتم إبلاغ الشرطة.

ليلة القبض على صاحب مصنع حلوي

بعد بلاغ الأمن داهمت قوات الشرطة المصنع و عثرو على كميات كبيرة من المواد الغذائية المجهولة المصدر، بما في ذلك 1200 طن من عسل الجلوكوز، و600 كيلوجرام من الدقيق، و400 كيلوجرام من السكر، و16 كيلوجرامًا من الكرسبي المغطى بالشيكولاتة.

اعترف محمد بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم القبض عليه واحتجازه على ذمة التحقيق واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول الإضرار بصحة الآخرين.

قرارات النيابة

قررت نيابة المرج، حجز صاحب مصنع على ذمة التحريات بتهمة تصنيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.