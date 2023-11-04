وزير الخارجية الأمريكي: نشكر مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الأردن ومصر شريكان منذ العقود الماضية لحل الأزمة والبحث عن الاستقرار والسلام للشرق الأوسط، مشددًا على أن القوى تتشارك لإنهاء هذا الصراع في المنطقة وفي قطاع غزة وإحلال السلام الدائم.

كلمة وزير الخارجية الأمريكي

وشدد “بلينكن”، خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على أن هذا الصراع أكد على أن بلدان الشرق الأوسط لعبوا دور لمنع اتساع هذه الحرب، موضحًا أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها لإنهاء أي تجاوز في هذه الحرب، معقبًا: "نقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الاستقرار.. نشكر مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.. عدد الشاحنات التي تصل للمدنيين في غزة ليست كافية".

وأشار إلى أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة بشكل عاجل، موضحًا أنه تم التحدث اليوم حول الحاجة الملحة لضمان حياة الفلسطينية.

وتابع: “يجب أن تتوقف الحرب في غزة بشكل عاجل، يجب أن نعمل لتحقيق السلام الدائم والعاجل في المنطقة”.

وفي وقت سابق، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنّ إسرائيل يجب أن تحمي المدنيين العالقين في غزة من القتل، مشيرًا إلى أنّ هناك نساء وأطفال في غزة يستخدمون كدروع بشرية.

وأضاف بلينكن في كلمة له أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كلي ثقة بالدبلوماسية الأمريكية في تغيير الأوضاع الراهنة، ويجب تخفيف الخسائر البشرية من النساء والأطفال في غزة، وهذا أمر نلتزم به، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذا الأمر في أجندتنا"

وتابع وزير الخارجية الأمريكية: "عندما أرى طفلا فلسطينيا سواء ذكرا أو أنثى ينتشل من الأنقاض، فإن هذا بطبيعة الحال يفطر قلبي، ويجب أن نتحمل المسؤولية وأن يتم مراعاة هذه الاعتبارات".

واشنطن تعتزم منع التصعيد

ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، هذه الأوقات بأنها «عصيبة وصعبة للغاية».

وأضاف للصحافيين قبل مغادرته واشنطن إلى تل أبيب، أنه سيناقش خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة خلال زيارته إسرائيل والشرق الأوسط.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة عازمة على منع التصعيد على كل الجبهات، بما في ذلك «جنوب لبنان والضفة الغربية أو أي مكان آخر في المنطقة».