سامح شكري: قصف إسرائيل لقطاع غزة تصعيد غير مسبوق

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه طالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه ولابد من مضاعفة العمل لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، موضحًا أنه أكد خلال الاجتماع العربي الأمريكي في العاصمة الأردنية عدم رفض مصر التعامل بمعايير مزدوجة لما يحدث الآن، مشددًا على أننا الآن خلال الحرب على غزة نشهد معارضة نفس المبادئ.

كلمة سامح شكري وزير الخارجية المصري

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، : "كأن الإنسان العربي أقل قيمة من أي مكان أخر"، موضحًا أن لا يمكن تبرير القصف الإسرائيلي على غزة بأي إدعاء، مشددًا على أننا مازلنا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل المساعدات الإنسانية.

وأردف: "ما نشهده الآن من قصف إسرائيلي هو تصعيد غير مسبوق.. من معاناة المدنيين هو نتيجة التقاعس عن حلول لهذه المشكلة"، موضحًا أنه يؤكد الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، كما أنه يطالب بالعمل في أسرع وقت لإحياء عملية السلام وفقًا لحل الدولتين في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه ولابد من احتواء هذه العمل من خلال وضع الأسس والحلول لكي تعفي المنطقة من الصراعات، مضيفًا: "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ونقدر الإمكانيات المتوفرة لدى أمريكا وكان هناك اهتمام وتم التوافق على عدد من الموضوعات لكي يعالج الأزمة الحالية وجذور المشكلة بأكملها".

ونوه بأن اجتماع اليوم لعدد من الدول العربية في العاصمة الأدرنية عمان للدول العربية جاء للإعراب عن رؤية وموقف موحد حيال هذه الأزمة والقصف المستمر على قطاع غزة.

وشدد على أن رؤية مصر متوافقة مع الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة ولابد من مراعاة عنصر الوقت في هذه الحرب، مؤكدًا أن أحداث القتل لا يمكن تبريرها ولن نقبل الدخول في جدل لتبرير هذه الممارسات.

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الطبية وتهجير لا يمكن أن تكون دفاع شرعي عن النفس، موضحًا أن مصر تبذل جهود كبير لتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وتستمر رغم العراقيل الموجودة في هذا النطاق.