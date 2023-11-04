سامح شكري: لن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن نفسها في غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الاجتماع العربي الأمريكي في العاصمة الأدرنية عمان للدول العربية جاء للإعراب عن رؤية وموقف موحد حيال هذه الأزمة والقصف المستمر على قطاع غزة.

كلمة سامح شكري وزير الخارجية المصري حول تطورات الأحداث في غزة

وشدد “شكري”، خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على أن رؤية مصر متوافقة مع الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة ولابد من مراعاة عنصر الوقت في هذه الحرب، مؤكدًا أن أحداث القتل لا يمكن تبريرها ولن نقبل الدخول في جدل لتبرير هذه الممارسات.

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الطبية وتهجير لا يمكن أن تكون دفاع شرعي عن النفس، موضحًا أن مصر تبذل جهود كبير لتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وتستمر رغم العراقيل الموجودة في هذا النطاق.