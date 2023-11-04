السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سامح شكري: لن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن نفسها في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الاجتماع العربي الأمريكي في العاصمة الأدرنية عمان للدول العربية جاء للإعراب عن رؤية وموقف موحد حيال هذه الأزمة والقصف المستمر على قطاع غزة.

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وشدد “شكري”، خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على أن رؤية مصر متوافقة مع الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة ولابد من مراعاة عنصر الوقت في هذه الحرب، مؤكدًا أن أحداث القتل لا يمكن تبريرها ولن نقبل الدخول في جدل لتبرير هذه الممارسات.

 

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الطبية وتهجير لا يمكن أن تكون دفاع شرعي عن النفس، موضحًا أن مصر تبذل جهود كبير لتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وتستمر رغم العراقيل الموجودة في هذا النطاق.

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