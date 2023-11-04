التحقيق في قتل مراهق شقيقه الأكبر بمنطقة دار السلام

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق في قتل مراهق شقيقه الأكبر بمنطقة دارالسلام بعدما تم القبض على المتهم واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

ومثَّل المتهم الجريمة بحضور فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة، وتم تصوير المعاينة بالصوت والصورة، حيث وجه المتهم لشقيقه طعنات نافذة بالصدر.

وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه لمشرحة زينهم، وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب وتوقيت الوفاة، كما باشرت التحقيق مع المتهم.

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغًا ورد لغرفة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام، وبالفحص تبين وجود جثة شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات سكين في الصدر.

وأشارت إلى أن المتهم شقيق المجني عليه الأصغر وعمره 15 عامًا، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.