شحوب الوجه علامة على فقر الدم ومشاكل في القلب

قامت المعالج تاتيانا رومانينكو بتسمية الأسباب المرضية للبشرة الشاحبة، وقالت رومانينكو إن الجلد الشاحب والجاف غالبًا ما يُلاحظ مع فقر الدم، وهي حالة تحدث بسبب نقص الحديد أو نقص فيتامينات ب، وإن تطور فقر الدم يعني أن الجسم يعاني من التأثير السلبي لضعف الدورة الدموية وتدهور حالة الدم.

وأوضحت رومانينكو في تعليق لموسكو 24: "إذا كان هناك عدد قليل من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، ولم يكن الدم مشبعا بما فيه الكفاية بالأكسجين، فبالطبع سيكون الجلد شاحبا وجافا".

وأضافت المعالجة أن الشحوب قد يشير أيضًا إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال، في حالة تصلب الشرايين، حيث تظهر رواسب ولويحات الكوليسترول في الشرايين والأوعية الدموية، وهذه التكوينات تضعف سالكية الأوعية الدموية، مما يمنع تدفق الدم الطبيعي، ونتيجة لذلك، يصبح الجلد شاحبًا وأكثر جفافًا وأكثر عرضة للتجاعيد.

وتابعت الطبيبة: "يمكن أن يكون الجلد الشاحب أيضًا علامة على قصور القلب".

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يُلاحظ الشحوب عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. عادة ما يصاحب مرض الكلى تورم، مما قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وعدم صحة الجلد.