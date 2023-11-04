ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة رايو فايكانو بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره رايو فايكانو في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

حراس المرمي: كيبا أريزابالاجا – أندري لونين – بينييرو.

الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولير – نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد و رايو فايكانو

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره رايو فايكانو غداً الأحد في اللقاء الذي يجمعهما بالدوري الإسباني.

ويبدأ لقاء ريال مدريد واريو فايكانو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، و الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.