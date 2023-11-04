سيدات مودرن فيوتشر يهزمن المقاولون العرب بسداسية

فاز الفريق الأول للكرة النسائية بنادي مودرن فيوتشر، على فريق المقاولون العرب، بستة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.





أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر الستة كلاً من نورهان عصام ومنى رفعت وأسماء بدر ورحمة سعد وغرام أسامة ونسرينا منصور.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 5 نقاط، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره المعادي واليخت يوم الجمعة المقبلة على ملعب المدينة الشبابية بالاسمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.