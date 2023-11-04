السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات مودرن فيوتشر يهزمن المقاولون العرب بسداسية

المقاولون وفيوتشر
المقاولون وفيوتشر للسيدات

فاز الفريق الأول للكرة النسائية بنادي مودرن فيوتشر، على فريق المقاولون العرب، بستة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

 

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تعديل موعد مباراة مودرن فيوتشر وانبي في الدوري الممتاز غدًا

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فيوتشر يحسم موقفه من عروض الأهلي والزمالك لضم عمر كمال

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر الستة كلاً من نورهان عصام ومنى رفعت وأسماء بدر ورحمة سعد وغرام أسامة ونسرينا منصور.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 5 نقاط، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره المعادي واليخت يوم الجمعة المقبلة على ملعب المدينة الشبابية بالاسمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

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