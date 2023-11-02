فيوتشر يحسم موقفه من عروض الأهلي والزمالك لضم عمر كمال

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر برئاسة وليد دعبس، موقفه من رحيل اللاعب عمر كمال عبدالواحد خلال الفترة المقبلة، وانتقاله إلى أحد قطبي الكرة المصرية عبر بوابة الأهلي أو الزمالك.

موقف فيوتشر من رحيل عمر كمال للأهلي أو الزمالك

وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، في تصريحات تلفزيونية أن أي انتقالات أو اتفاقيات بين الأندية تتم من خلال مجالس إدارة الأندية فقط، مؤكدًا أن الفريق لم يتلق عرضًا رسميًا حتى الآن بخصوص رحيل اللاعب عمر كمال عبدالواحد.

حسم رئيس فيوتشر موقفه من رحيل عمر كمال عبدالواحد عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنه لن يرحل عن صفوف الفريق ولا توجد أي نية في التفريط بخدمات اللاعب للأهلي أو للزمالك أو لأي أندية خارجية، ويبحث النادي في المقام الأول عن مصلحة الفريق واللاعب معًا.

سنوافق على رحيل عمر كمال في تلك الحالة..

وقال رئيس فيوتشر إنه إذا تلقى عرضًا جيدًا يمكنه أن يضيف للاعب والنادي حينها سنفكر في العرض المقدم، وأنه من الأفضل للاعب الانتقال إلى أندية خليجية، لأن عمر ليس صغيرًا.

اختتم رئيس فيوتشر تصريحاته حول عمر كمال: "لو عمره صغير كان لازم يحترف في أوروبا، ولو في مصر فالأفضل يلعب مع الأهلي".