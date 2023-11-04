وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، و العمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة ، وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين .

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت معرض المحافظة الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصوره لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات حيث تم افتتاح عدد كبير منها منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة.

ووجه وزير التنمية المحلية، محافظة الدقهلية بالعمل علي توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية باحياء المحافظة المختلفة.

وأكد وزير التنمية المخلية أن الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق ، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية.

ومن جهته أشار " المحافظ " الي أن إجمالي عدد معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة بلغ 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و 30% لبعض السلع والمنتجات .

وأوضح " مختار " بأن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية) .

كما أشار " المحافظ " الي أنه يتم بيع السلع الأساسية والاستراتيجية في جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة من 15 الي 25% و 30% تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وتشمل ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .

وفي السياق ذاته قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتفقد منفذ مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة بالمنفذ الرئيسي بشارع الجيش بمدينة المنصورة وذلك بحضور محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء ، ووائل السنوسي مسئول المنافذ بالدقهلية ، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة .

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان معرض بيع السلع الغذائية