حملة لإزالة الاعلانات الغير مرخصة بشوارع نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا اليوم السبت، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة استكمالية لازالة الاعلانات الغير مرخصة، وذلك للحفاظ على الطابع الجمالى والحضارى للمدينة.

حيث تم استكمال حملة ازالة الاعلانات والافتات برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ، بحضور المهندسة صابرين فوزى مدير الادارة الهندسية وقسم تراخيص الاعلانات بالوحدة، وقسم الاشغالات برئاسة محمد حارث وشرطة المرافق بالوحدة .

حيث تم إزالة الاعلانات المنتشرة بصورة عشوائية على اعمدة الانارة بدون ترخيص بشوارع المدينة و ايضا الاعلانات ذات المساحات الكبيرة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالاهتمام بالجانب الجمالى والحضارى من ازالة جميع الملوثات البصرية والبيئية التى تؤثر سلبيا على الصحة النفسية والبدنية على المواطن القنائى ولا ياتى ذلك الا بالمتابعة المستمرة .