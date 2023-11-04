ملتقى شباب الخير بالكويت يشارك صناع الخير في إيصال المساعدات إلى اهالي غزة



شارك ملتقى شباب الخير بالكويت ، مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإيصال المساعدات إلى اهالي قطاع غزه، لإغاثة الفلسطينيين ضحايا الهجمات الإسرائيلية ،والذي انطلق اليوم من الكويت الى القاهرة ثم إلى غزة .

ومن جانبه قال هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، ان المصريين بالخارج والداخل على قلب رجل واحد لدعم أهالى غرة ومساندتهم ،من خلال ادخال المساعدات عبر معبر رفح ، وشاركنا مع صناع الخير بعدد 500كرتونه تحتوى على مواد غذائية متنوعة ، من ملتقى المصريين بالكويت، ومؤسسة شباب الخير للمصريين بالخارج للتنمية ، لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

واكد حرصهم على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية ، والتكاتف لدعم اهالينا في غزة ، وكانت الاستجابه السريعه بأنطلاق أكبر قافله من التحالف الوطنى، ومن ثم بدورنا ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنميه ،وجاءت مشاركتنا من خلال ارسال قافله انطلقت فجر اليوم الى غزة بالتعاون مع مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطنى والتى تربطنا بهم بروتوكول تعاون منذ 2019 .

وتمنى لأهالي غزه كل الخير ، كما نؤكد اننا نقف خلف القياده السياسية في كل مايرونه مناسباً لدعم اهلنا بغزة و ايضا حفظ امننا القومى .



