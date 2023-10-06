"شباب الوادي الجديد" تنظم فعاليات مبادرة يوم الخير للأدوات والمستلزمات المدرسية

تقوم إدارة التنمية الشبابية في محافظة الوادي الجديد، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بتنظيم فعاليات مبادرة يوم الخير.

وتتضمن المبادرة مرحلة جمع وتجهيز وتغليف الأدوات المدرسية والكتابية، وتوزيعها على القرى المحرومة والأكثر احتياجًا والتي لا تملك مراكز شباب، بالإضافة إلى توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام والأرامل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم، وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال مشاركة الآخرين ومحاولة إسعادهم.

وتعمل الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية ونوادي الفتاة والمرأة في وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع على تفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمة اجتماعية.

وتقام المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.