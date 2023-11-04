«المعلمين» تعلن زيادة جديدة بالميزة التأمينية يناير المقبل

قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إن النقابة تدرس حالياً زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين يصلون للسن القانونية للمعاش، بعد دراسة اكتوارية يتم إجراؤها حاليا، لتحديد قيمة الزيادة، على ان يتم البدء فى صرفها للذين يبلغون المعاش فى يناير 2024.

واوضح نقيب المعلمين أن الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية «صندوق الزمالة» ظلت ثابتة لا تتغير على مدار 13 عاماً سابقة قبل وجود المجلس الحالى تصرف 13 ألف جنيه فى عهد المجالس السابقة إلا أن المجلس الحالى برئاسة خلف الزناتى رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين، استطاع العمل على زيادة الميزة التأمينية كل عام على مدار 9 سنوات، من خلال دراسة اكتوارية، حتى وصلت إلى 37 ألف جنيه حالياً لمن انتهت خدمتهم لبلوغ سن التقاعد القانونى فى 1 يناير 2023، حتى الآن، وإجمالى ما تم صرفه منذ تولى المجلس حتى نهاية عام 2022 وصل إلى مليار و176 مليوناً و692 ألف جنيه لعدد 40 ألفاً و478 حالة.

وفى مجال الرعاية الصحية أوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين أن نقابة المعلمين وفرعياتها تسعى دائما لتحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث تم التعاقد مع 1350 طبيباً بنسبة خصم تتراوح ما بين 40 و50% على الكشف، كما زاد عدد المستشفيات المتعاقد معها نقابة المعلمين وأيضاً المراكز الطبية التى تم التعاقد معها 92 مركزاً بنسبة خصم تصل لـ50% على الكشف و20% على العمليات والإقامة والخدمات الأخرى.

بالإضافة إلى التعاقد مع 60 معمل تحاليل بفروعها على مستوى الجمهورية بنسبة خصم تتراوح ما بين 40 و60% فضلاً عن التعاقد مع 43 مركز أشعة بنسبة خصم تتراوح ما بين 20 و30%.