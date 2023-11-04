الأب يوسف سمير يلقي العظة الروحية في نهضة مارمرقس.. تفاصيل

يلقي الأب يوسف سمير، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الظاهر، اليوم السبت، العظة الروحية، بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية بدءًا من الساعة السادسة مساءً، في إطار ثاني فعاليات برنامج نهضة مارمرقس الإنجيلي.

تفاصيل ثان أيام نهضة مارمرقس الرسول

وتأتي كلمة الأب الكاهن بعنوان "اعملوا لا للطعام البائد" ومن المقرر أن يتخلل اللقاء إقامة صلاة عشية وتقديم فقرة ترانيم لكورال الشهيد مارمرقس ثم صلاة الأخيرة يعقبها الختام.



احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمحافظات مصر، آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



ترجح المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلاديًا، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس.