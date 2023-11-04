مطران صنبو وديروط يعقد الاجتماع الرعوي الإثنين المقبل

يعقد نيافة الأنبا برسوم مطران صنبو وديروط، الإثنين المقبل، الاجتماع الرعوي العام للأقباط الأرثوذكس، ذلك بمقر المطرانية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تفاصيل الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس

ويتخلل الاجتماع إقامة العظة الروحية كما يشهد اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

تعيد الكنائس القبطية هذه الأيام تذكار تكريس كنيسة مارمرقس الرسول وظهور رأسه في الإسكندرية، والتي تأتي بعدما احتفلت بمناسبات عدة من أبرزهم عيد الصليب المجيد وذكرى العثور عليه بصعوبة بالغة ويرجح التاريخ السبب في عدم تمكنهم من العثور عليه قبل هذا التاريخ أن الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقوتها من أجل البحث عن الصليب المنشود.